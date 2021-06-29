بمجموع 240 درجة.. محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنسيق الشهادة الصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2021 / 2022، وجرى تحديد مجموع 240 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وجاء قرار المحافظ، بناًء على توصية اللجنة المشكلة برئاسة محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى إنه حرصًا على مستقبل الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص للالتحاق بالمرحلة الثانوية، فإنه جرى تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوي إلى 240 درجة كحد أدني، بعد الارتفاع الكبير في درجات الشهادة الإعدادية لعدد كبير من الطلاب.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد اعتمد نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020/2021 بنسبة نجاح بلغت 73.75% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة بلغت 89.68% للإعدادية المهنية.