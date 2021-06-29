مقاتلون من "بوكو حرام" يبايعون تنظيم "داعش"

اسماعيل عبد الحي - أعلنت مجموعة من مقاتلي جماعة "بوكو حرام" النيجيرية مبايعتها لتنظيم "داعش" في غرب إفريقيا بعد أسابيع من وفاة زعيم الجماعة السابق، وذلك وفقا لتسجيل مصور اطلعت عليه وكالة "رويترز".

وأظهر التسجيل المصور الذي انتجه الذراع الإعلامي الرسمي لـ"داعش" لقطات لمئات من الرجال وكثير منهم مسلحون وهم يتجمعون في الأدغال.

وقال أحد مقاتلي "بوكو حرام" في التسجيل المصور "سوف نتحد معا لمحاربة (الكفار).. ما سيحدث الآن سوف يتجاوز بكثير ما حدث في الماضي بعد أن أصبحنا متحدين".

وقال فينسينت فوتشر، الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية والخبير في شؤون الصراع، إن التسجيل المصور يضيف دليلا على أن تنظيم "داعش" آخذ في بسط سيطرته.

وأضاف: "هذه دلالة أخرى على انتصار تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا".

ودخل الجانبان، "بوكو حرام" وتنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا"، في صراع عنيف لسنوات، وإذا تمكن التنظيم من ضم مقاتلي الجماعة لصفوفه فقد ينصب نشاطه على مهاجمة الجيش النيجيري.

المصدر: "رويترز"