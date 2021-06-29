الصحة العالميّة : "دلتا" يهدّد بإعادة العالم إلى المربّع الأوّل

اسماعيل عبد الحي - مع حلول فصل الصيف وتسارع عمليات التقليح حول العالم، ظن كثيرون أن أزمة كورونا أصبحت جزءا من الماضي، لكن ظهور متحور "دلتا" يبدو أنه سيعيد العالم إلى المربع الأول وهو الإغلاقات.

والمؤشرات على تفشي متحور "دلتا" كثيرة، فقد بدأت تسود في جنوب إفريقيا، ورصدت في 49 ولاية أمريكية، أما الأرقام القياسية من الإصابات في روسيا وتحديدا في العاصمة موسكو يعزى إلى هذا المتحور.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن متحور "دلتا" موجود في 92 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنه يهدد بموجة كورونا جديدة، رغم تراجع معدل الإصابات عالميا.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فقد تم إكتشاف متغير "دلتا" لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020.

وما يجعله مخيفا مقارنة ببقية السلالات سرعة إنتشاره الكبيرة مقارنة بالمتحورات السابقة، إذ تشير الدراسات إلى أن "قابلية إنتقال متحور دلتا إرتفعت بنحو 40 و60 بالمائة".

كما تبرز البيانات الحديثة في أنقلترا أن خطر الدخول إلى المستشفى يتضاعف بعد الإصابة بمتحور دلتا (مقارنة مع متحور ألفا)، خاصة أولئك الذين يعانون من حالات صحية أخرى.