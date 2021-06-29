إصابات كورونا تتخطى 182 مليوناً حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:10 مساءً - يواصل فيروس كورونا انتشاره حول العالم،حيث حصد الفيروس أرواح قرابة 4 ملايين شخص في 210 دولة ومنطقة.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 182 مليوناً و198 ألفاً و901 حالة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و945 ألفاً و633 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 166 مليوناً و761 ألفاً و611 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ارتفاع وفيات الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند تسجيل 37566 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 30.31 مليون.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 907 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 397637 منذ بدء الجائحة.

تشديد القيود في أستراليا

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز، أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، زيادة طفيفة في حالات كوفيد-19 المكتسبة محليا في حين شدد المسؤولون القيود لاحتواء تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى في عدة مناطق أخرى.

وارتفعت الحالات المرتبطة بسلالة دلتا في سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز إلى ما يقرب من 150 حالة، وأدت المخاوف من أن تتسبب السلالة في حدوث تفش كبير إلى فرض إجراءات العزل العام في 3 مدن رئيسية وبعض أشكال القيود في عدة مدن أخرى وهو ما يؤثر على أكثر من 20 مليون أسترالي أو نحو 80% من السكان.

ودخلت بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية في عزل عام لمدة 4 أيام اعتبارا من الثلاثاء لتنضم إلى سيدني وداروين.

وستفرض كوينزلاند العزل العام لمدة 3 أيام في العاصمة بريسبان وبعض المناطق المجاورة اعتبارا من مساء اليوم.

وقالت رئيسة وزراء كوينزلاند أناستاسيا باواشتشوك “الخطر حقيقي ويتعين علينا التحرك سريعا والعمل بجدية”.

وتخضع سيدني التي يقطنها خمس سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة لعزل عام لمدة أسبوعين حتى 9 يوليو/ تموز في حين تم تمديد إجراءات العزل في مدينة داروين الشمالية لمدة 72 ساعة أخرى حتى يوم الجمعة. وتفرض السلطات قيودا صارمة في أماكن أخرى تتمثل في الإلزام باستخدام الكمامات والحد من التجمعات.

404 إصابات جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و727333 بعد تسجيل 404 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 90819 بعد تسجيل 57 وفاة.