كورونا.. سلالة “دلتا” تصل إيران وتحذير من موجة خامسة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 26 دقيقة

سجلت السلطات الصحية في مدينة مشهد شمال شرق، حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور “دلتا الهندية”.

وذكر نائب رئيس الجامعة الطبية بمشهد مهدي قليان، لوكالة أنباء “إيرنا” التي تديرها الحكومة، إنه “تم تحديد العديد من المصابين بسلالة دلتا في مدينة مشهد”.

وأشار مهدي قليان إلى أن النسخة الهندية من فيروس كورونا المعروف بـ”دلتا كورونا”، منتشرة في إيران خصوصاً في بعض المحافظات بجنوب البلاد.

وأبدى المسؤول الإيراني تخوفه من انتقال هذا الفيروس المتحور عبر حركة الناقلات أو طرق أخرى لنقل الفيروس.

وأعلنت إيران، الإثنين، عن دخول بعض المدن الإيرانية في الموجة الخامسة من تفشي فيروس كورونا.

ومدينة مشهد المقدسة لدى الشيعة هي ثاني أكبر المدن بعد العاصمة طهران، وهي عاصمة محافظة خراسان رضوي، التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين و 770 ألف نسمة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 3 ملايين و180 ألف و92 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 83 ألفا و985 شخصاً.