ارتفاع حصيلة قتلى “الحشد الشعبي” في الضربات الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن ارتفاع حصيلة قتلى القصف الأمريكي على مواقع قرب الحدود السورية العراقية إلى 9 أشخاص.

وبحسب المرصد فإن 9 عناصر من مليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران قتلوا في القصف الأمريكي لمواقعهم بريف البوكمال شرقي الفرات.

ولا يزال هناك 4 جرحى بعضهم في حالات خطرة، مما قد يرشح ارتفاع حصيلة القتلى أيضاً.

وفيما يدور الحديث عن سقوط ضحايا مدنيين بالقصف، أكد السيناتور مارك وارنر، رئيس اللجنة الاستخباراتية التابعة للكونجرس الأمريكي عدم وقوع ضحايا مدنيين.

وكان الاستهداف الأمريكي تسبب أيضاً بتدمير مستودع للذخيرة والسلاح بالإضافة لتدمير نقطة عسكرية أخرى للميليشيات.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون أن أميركا قادرة على الرد على أي تهديدات وهجمات على قواتها، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية لم تفرغ من تقييم نتائج ضرباتها في العراق وسوريا لكنها تعتقد أنها ناجحة، وذلك بحسب “رويتز”.

وقال البيت الأبيض، الاثنين، إن قرار الرئيس جو بايدن بضرب الميليشيات في العراق وسوريا سليم قانونيا، وإن الضربة هدفها الردع وإيران طرف سيئ.