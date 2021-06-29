دولة الإمارات تقدم 87427 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تقديم 87,427 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الثلاثاء، 15,198,661 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 153.67 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.