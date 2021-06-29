شكرا لقرائتكم خبر عن رعب «دلتا» .. أستراليا تفرض حظر التجول على 10 ملايين نسمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت أستراليا، الإغلاق على مزيد من المناطق في أنحاء البلاد ، نظرا لانتشار سلالة فيروس كورونا المعروفة باسم دلتا

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وأفادت صحيفة "ذي أستراليان" اليوم الثلاثاء بأن قيود حظر التجول تؤثر الآن على أكثر من 10 ملايين شخص من إجمالي عدد السكان، البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

وبعد سيدني على الساحل الشرقي وداروين في الشمال، تم تسجيل العديد من الحالات الجديدة في بيرث على الساحل الغربي وبريسبن في ولاية كوينزلاند الاستوائية.

وفي ظل قليل من الاستثناءات، يتعين على سكان هذه المناطق الآن البقاء في منازلهم.

وسوف تضطر المناطق الأخرى في كوينزلاند، التي كانت تجتذب السائحين من جميع أنحاء العالم قبل الوباء، أيضا إلى الدخول في إغلاق حتى يوم الجمعة، بما في ذلك جولد كوست وتاونسفيل ونوسا، حسبما أفادت حكومة الولاية. وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض قيود سفر واسعة النطاق مرة أخرى داخل أستراليا.