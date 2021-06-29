شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" فى ورطة بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواجه رئيس مكتب موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في الهند تهما جنائية، عقب أن عرض الموقع خريطة للهند تظهر مناطق متنازع عليها ككيانات منفصلة عن البلاد.

وهذه تعد ثاني مرة خلال هذا الشهر تسجل فيها الشرطة قضية ضد رئيس مكتب موقع تويتر بالهند مانيش ماهيشواري في ظل تزايد التوترات بين الموقع والحكومة الهندية.

وأظهرت الخريطة منطقتي جامو وكشمير ومنطقة لادلااخ، ككيانات منفصلة عن الهند. وجرى محو الخريطة في وقت متأخر من أمس الاثنين بعد انتقادات.

ويشار إلى أن كشمير تمثل قضية حساسة بالنسبة لنيودلهي، حيث تدير كل من الهند وباكستان أجزاء منها، ولكن كل منهما تزعم أحقيتها في المنطقة بأكملها. وتغضب الحكومة الهندية عندما لا تضمن المنظمات الاعلامية كشمير ضمن أراضيها في خرائطها.