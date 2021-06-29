للطين فوائد مذهلة على البشرة... تعرفي اليها!

بغداد - ياسين صفوان - يستخدم الكثير من خبراء التجميل قناع الطين لعلاج البشرة وزيادة إشراقتها، فهو فعال لمختلف أنواع البشرة، ولكنه يحتوي على الكروم والنيكل، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه وتطبيقه على مساحة صغيرة من الوجه، خاصة الذين يعانون من الحساسية.

ويُستخدم الطين لعلاج بعض الأمراض الجلدية لاحتوائه على كمية كبيرة من الأملاح والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، فهو يعالج الصدفية وحَبّ الشباب الذي يعاني منه البعض بسبب المواد المالحة الموجودة فيه.



ويساعد قناع الطين على التنظيف والتعقيم العميق للبشرة ويزيل الخلايا الميتة ويجدّد البشرة ويحافظ على نعومتها.

كذلك يحارب الطين ظهور التجاعيد وعلامات التقدّم في السنّ ويخلّص الجسم من البثور والكلف الذي يصيب البشرة ويعالج الفطريات.