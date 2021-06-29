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عداد الإصابات مستمر بالارتفاع.. الصحة تعلن الموقف الوبائي

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة في العراق.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها سجلت 6558 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 5055 حالة للشفاء، و 35 حالة وفاة بالفيروس".

وأشارت إلى "تلقي 27316 شخصاً للقاح الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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