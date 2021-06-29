عداد الإصابات مستمر بالارتفاع.. الصحة تعلن الموقف الوبائي

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها سجلت 6558 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 5055 حالة للشفاء، و 35 حالة وفاة بالفيروس".

محمد يوسف

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