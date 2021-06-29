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انت الان تتابع خبر عداد الإصابات مستمر بالارتفاع.. الصحة تعلن الموقف الوبائي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها سجلت 6558 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 5055 حالة للشفاء، و 35 حالة وفاة بالفيروس".
وأشارت إلى "تلقي 27316 شخصاً للقاح الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية".
وأشارت إلى "تلقي 27316 شخصاً للقاح الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية".