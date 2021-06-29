بسبب الموساد.. جميع المسؤولين الإيرانيين يشعرون بالقلق على أرواحهم

و في حديث عبر الفيديو بثه موقع "جماران" المحسوب على التيار الإصلاحي في إيران، أشار يونسي، الذي شغل وزارة الاستخبارات في عهد الرئيس الإيراني الإصلاحي السابق، محمد خاتمي، إلى أن "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية تكيل الاتهامات لبعضها البعض بدلاً من التعرف على عناصر الموساد في البلاد".وأوضح أن "الموساد الإسرائيلي تمكن من توجيه عدة ضربات في إيران، لدرجة أنه بات يهدد المسؤولين الإيرانيين بشكل واضح وصريح".

كما انتقد يونسي، ما سماه "المؤسسات الأمنية الموازية في إيران والتنافس بينها"، مؤكدا أن "إيجاد مؤسسات أمنية جديدة أثر على عمل وزارة الاستخبارات وأضعفها"، وتابع: "هذه المؤسسات وبدلاً من مكافحة التغلغل الإسرائيلي، انشغلت بالتحكم ببعضها البعض، مما فتح الساحة لأجهزة الاستخبارات العالمية".



ولفت إن أولوية أجهزة الأمن الإيرانية اليوم هي "محاربة المنتقدين في الداخل وليس التوغل الأمني الإسرائيلي".

وكان الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، قال في مقابلة صحفية قبل أسبوعين، إن "مسؤول مكافحة إسرائيل في وزارة الاستخبارات الإيرانية كان جاسوسا لإسرائيل، وإن إسرائيل تمكنت من الحصول على آلاف الوثائق النووية من موقع "تورقوز آباد" جنوبي طهران، ووثائق تتعلق بمنظمة الفضاء الإيرانية".

