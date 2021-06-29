البرلمان يصوت على مشروع قانون بين العراق والسعودية

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن " مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تصـديق اتفاقيـة النقـل الجـوي بين حكومـة جمهورية العراق وحكومـة المملكة العربية السعودية ".

وكان البرلمان قد صوت بالموافقة على اضافة فقرة استضافة وزير النفط على جدول اعماله، بالإضافة إلى تصويته على أعضاء محكمة التمييـــز الاتحادية، خلال جلسته المنعقدة اليوم.