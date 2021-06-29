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انت الان تتابع خبر لمناقشة ملفين.. طلب برلماني لاستضافة الكاظمي (وثائق) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلباً إلى رئاسة البرلمان لاستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وبحسب وثائق حصلت عليها الخليج 365، فأن عدداً من النواب وقعوا على وثيقة مقدمة إلى رئاسة مجلس النواب لغرض استضافة الكاظمي، من أجل بحث "انتهاكات السيادة العراقية من قبل القوات الأجنبية"، و "إجراءات الحكومة المتخذة بخصوص الانتخابات المقبلة".
أدناه الوثائق:
أدناه الوثائق: