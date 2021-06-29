لمناقشة ملفين.. طلب برلماني لاستضافة الكاظمي (وثائق)

وبحسب وثائق حصلت عليها الخليج 365، فأن عدداً من النواب وقعوا على وثيقة مقدمة إلى رئاسة مجلس النواب لغرض استضافة الكاظمي، من أجل بحث "انتهاكات السيادة العراقية من قبل القوات الأجنبية"، و "إجراءات الحكومة المتخذة بخصوص الانتخابات المقبلة".أدناه الوثائق: