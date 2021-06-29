شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: ثقة المؤسسات فى الاقتصاد المصرى بسبب النمو المحقق فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات تقرير اللجنة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو الموقع بتاريخ 23/5/2021.

وأكد عابد فى كلمتة أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أن القرض يوفر تطبيق أحدث النظم لتطوير إشارات القطارات ، ورفع معدلات السلامه والأمان، أن تطوير منظومة السكة الحديد أصبح مطلبا "ملحا" للشعب المصرى وأيضا تأمين سلامه المواطن.

وأضاف علاء عابد أن القرض هو لضمان سلامه المواطن المصري الذي يستخدم السكة الحديد ، مؤكدا الشروط المالية جاءت ميسرة للغاية ، وتضمن سهولة دفع أعبائة ، ويعتبر قرض حسن حيث أن فوائدة تدفع على 20 عام ، وإرتفاع معدل الإئتماني لمصر هو الذي أدي لثقة المؤسسات المالية فى الإقتصاد المصري وتقديم قروض ميسرة لمصر.

وأكد النائب علاء عابد ، أن قطاع النقل وخاصة السكة الحديد حقق طفرة غير مسبوقة والإرتقاء بتقديم الخدمات للمواطنين ، ونقل البضائع أيضا ، والقرض يعتبر شهادة دولية بنمو الإقتصاد المصري الذي شهد طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

ويهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلي رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات السكة الحديد على محور "الإسكندرية، القاهرة، نجع حمادى

ووفقا للاتفاق تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ المشروع المتمثل في: تحديث الإشارات الآمنة ، تحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، تنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية، ويسدد القرض على 29 سنة وستة أشهر ، بعدد 60 قسطا نصف سنوي