شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: رفع كفاءة 89 مقرا للشهر العقارى وإنهاء باقى المقار مارس2022.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مقار الشهر العقارى كانت غير آدمية، ووضعنا خطة لتطويرها ورفع كفاءتها تبدأ من 1/7/ 2020 وتنتهى فى 31/3/2022.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى تشهد رد وزير العدل على طلبات إحاطة موجهة من النواب له بشأن مشاكل الشهر العقارى.

وتابع وزير العدل: "رفعنا كفاءة 89 مقرا للشهر العقارى والباقى سيتم الانتهاء منه فى 3/2022 ، مضيفا :"الجهود التى تمت خلال سنة ونصف سواء باضافة مقار جديدة او تحسين الخدمة ورفع كفاءة المقار أدت الى خفض الازدحام والشكوى".

وقال وزير العدل، "الشكوى من الشهر العقارى كانت يومية على الاجندة، لكن حاليا فى شكوى ولكن ليست كل يوم "، قائلا :"نأمل بعد انتهاء تطوير مكاتب الشهر العقارى ان نذكر مشاكل الشهر العقارى على سبيل الاستثناء وليس الحصر".



















































































































