شكرا لقرائتكم خبر عن مقار جديدة وميكنة العمل.. وزير العدل يكشف للنواب خطة حل التكدس بالشهر العقارى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار عمر مروان وزير العدل عن خطة الوزارة لحل مشكلة التكدس فى مقار الشهر العقارى وتحسين الخدمة للمواطنين، قائلا:"حجم المشكلة من سنة ونصف كان زحام فى كل مقار الشهر العقارى طول أيام الأسبوع"، مضيفا "يتم التعامل لحل هذه المشكلة من خلال عدة محاور".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والتى تشهد رد وزير العدل على طلبات إحاطة موجهة من النواب له بشأن مشاكل الشهر العقارى.

وأشار وزير العدل إلى أن محاور التعامل لحل المشكلة تتضمن زيادة عدد الموظفين، وفتح مقار جديدة، حيث تم فتح أكثر من 150 مقر خلال سنة ونصف، بالإضافة إلى ميكنة العمل اليدوى لسرعة الإنجاز ووضع حلول إلكترونية.

وقال وزير العدل: "تم وضع حلول إلكترونية لمعاملات الشهر العقارى من خلال إطلاق خدمة مصر الرقمية، حيث بلغ إجمالى ما تم تقديمه من طلبات على هذه الخدمة نحو 153 ألف و244 طلب بواقع 429 معاملة يوميا".

وتابع قائلا: "أطلقنا أيضًا خدمة المحمول والتى تمكن المواطن من خلال تنزيل تطبيق الخدمة فى الاستعلام عن أقرب مقر له وهل يوجد فيه ازدحام وأيضًا يمكنك وأنت فى مكانك من تحديد الزمان والمكان لاستلام المعاملة الخاصة بك من المكتب الذى تحدده أى أن كل واحد يستطيع أن ينجز معاملته الخاصة بالشهر العقارى"، لافتًا إلى أنه تم إنجاز 595 ألف و668 معاملة خلال سنة منذ يونيو 2020.

وأضاف وزير العدل، تم إطلاق أيضًا موقع مصلحة الشهر العقارى منذ أواخر 2018، والذى يقدم 17 خدمة إلكترونية، وزاره نحو 16 مليون و988 ألف و722 مواطنا للاستعلام وإنجاز عملهم.

وقال وزير العدل: "عملنا أيضًا فروع مميزة، حيث أنجزت نحو 26 ألف و241 معاملة وذلك من خلال افتتاح فرعين فى محافظة الجيزة وفرع فى سيتى ستار وفرع فى الإسكندرية".

وأشار وزير العدل إلى أنه تم عمل أيضًا خدمة التوثيق المتنقل للذهاب إلى الأماكن المزدحمة أو لمن عنده ظروف تمنعه من الانتقال إلى مقر الشهر، وبدأنا بسيارة واحدة فى نوفمبر 20 ووصلنا الآن إلى 10 سيارات ستحل أزمة كبيرة.