شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمواجهة وزير العدل بـ31 اداة رقابية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقررمواجهة وزير وزير العدل بـ 31 أداة رقابية، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مبانى المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.

وتتناول أيضًا طلبات الإحاطة موضوعات تتعلق بتأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب فى ضياع حقوق المواطنين، وما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية.

وتتضمن طلبات الإحاطة، ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة له.



















































































































