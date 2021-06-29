ليبيا.. تسجيل 452 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 309 شخص

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 452 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 309 أشخاص، فيما لم تشهد أي حالات وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 158 إصابة، و141 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 193 ألفًا و238 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و856 حالة نشطة، وتوفي 3191 شخصًا.

يأتي ذلك فيما توقع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ارتفاع أعداد حالات الإصابة وسط مخاوف من وصول السلالة الهندية عبر الحدود، مشيرا إلى أن الخوف يأتي من الحدود المفتوحة لأن معظم الدول التي تأتي منها الرحلات الجوية هي تركيا وتونس وهي بلدان وضعتها منظمة الصحة العالمية في المنطقة الحمراء التي دخلتها السلالة الهندية.