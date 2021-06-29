محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إثيوبيا

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة.. بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة..

