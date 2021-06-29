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الإمارات تسجل 5 وفيات و2184 إصابة جديدة بكورونا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:58 مساءً, 29 يونيو 2021 م

المناطق - وكالاتب

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2184 إصابة مؤكدة بفيروس المستجد، و5 وفيات.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 631.160 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1807 حالات وفاة، مشيرةً إلى تعافي 2105 حالات، ليرتفع الإجمالي إلى 609.711 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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