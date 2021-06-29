انت الان تتابع خبر نفط الوسط يتوج بلقب دوري الصالات للشباب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-29 | 14:26
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توجَ فريق نفط الوسط، اليوم الثلاثاء، بلقب بطولة كرة الصالات للشباب، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره شباب مصافي الجنوب بهدفين مقابل هدف.
وتمكن نفط الوسط من حسم اللقب خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في قاعة الشهيد الحكيم في محافظة كربلاء المقدسة.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حققَ فريق شباب غاز الشمال الفوز على نظيره الجنوب بثلاثة أهداف نظيفة، ليحصل على المركز الثالث.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حققَ فريق شباب غاز الشمال الفوز على نظيره الجنوب بثلاثة أهداف نظيفة، ليحصل على المركز الثالث.
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