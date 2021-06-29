نفط الوسط يتوج بلقب دوري الصالات للشباب

وتمكن نفط الوسط من حسم اللقب خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في قاعة الشهيد الحكيم في محافظة كربلاء المقدسة.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حققَ فريق شباب غاز الشمال الفوز على نظيره الجنوب بثلاثة أهداف نظيفة، ليحصل على المركز الثالث.

