مجلس النواب يُصوت على اعضاء محكمة التمييـــز الاتحادية

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت على اعضاء محكمة التمييـــز الاتحادية".

وأضافت، أن "مجلس النواب صوت بالموافقة على اضافة فقرة استضافة وزير النفط على جدول اعماله".



وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسـة رقم 2 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، بحضور 172 نائباً.