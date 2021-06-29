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انت الان تتابع خبر إجراء 'صارم' بحق المتغيبين عن جلسات البرلمان (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات بحق المتغيبين عن جلسات البرلمان تتضمن إيقاف الراتب لمدة شهر.
وقال الكعبي في وثيقة أطلعت عليها الخليج 365، إنه "نظراً لعدم الالتزام الواضح من اعضاء البرلمان في حضور الجلسات نرجو ايقاف صرف رواتب النواب كافة الذين سيتغيبون عن حضور جلسات البرلمان الا بعذر رسمي او موافقة هيئة الرئاسة".
ادناه الوثيقة:
ادناه الوثيقة: