انت الان تتابع خبر إجراء 'صارم' بحق المتغيبين عن جلسات البرلمان (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات بحق المتغيبين عن جلسات البرلمان تتضمن إيقاف الراتب لمدة شهر.