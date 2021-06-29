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إجراء 'صارم' بحق المتغيبين عن جلسات البرلمان (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات بحق المتغيبين عن جلسات البرلمان تتضمن إيقاف الراتب لمدة شهر.
وقال الكعبي في وثيقة أطلعت عليها الخليج 365، إنه "نظراً لعدم الالتزام الواضح من اعضاء البرلمان في حضور الجلسات نرجو ايقاف صرف رواتب النواب كافة الذين سيتغيبون عن حضور جلسات البرلمان الا بعذر رسمي او موافقة هيئة الرئاسة".

ادناه الوثيقة:
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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