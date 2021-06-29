كشف تفاصيل جديدة عن مقتل القيادي بالتيار الصدري 'أبو درع'

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن مقتل القيادي بالتيار الصدري "أبو درع"، بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث قتل القيادي السابق في التيار الصدري نصير ابو درع، كان عبارة عن تنفيذ مذكرة قبض بحق المذكور اعلاه وفق المادة ٤٤٢ وحصلت مصادمة بينه وبين القوة القابضة".



وأضاف، أنه "تمكن من تصويب احد عناصر القوة التي قامت بدورها بالرد مااسفر عن مقتله في الحال".