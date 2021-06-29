روسيا تسجل اعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء

ووفقاً لوكالة "تاس" الروسية، فإن هذا هو أعلى عدد يومي للوفيات يتم تسجيله في روسيا منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وسجّل عدد قياسي للوفيات اليومية جرّاء كوفيد بلغ 119 حالة في مدينة سان بطرسبرغ التي تستضيف الدور ربع النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم الجمعة، في وقت تحاول فيه روسيا السيطرة على ارتفاع في عدد الإصابات تسبب به تفشي المتحورة "دلتا" الأكثر عدوى.



ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في موسكو وباقي مناطق روسيا، سجلت السلطات الصحية في روسيا خلال الأيام الأخيرة إقبالاً كثيفاً على مراكز التطعيم ضد الوباء.