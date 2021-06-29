ملتقى الخراب الحوثي يحتضن إخوان مصر الهاربين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

تعايش حوثي إخواني يتجاوز هذه المرة البعد الجغرافي، الذي تكاد تحركاتهم على الأرض في اليمن ترسم حدوده خدمة للمشروع الإيراني التركي.

فمع بدء انفراط العقد الإخواني بوقف برنامجي معتز مطر ومحمد ناصر، على قنوات الإرهاب بتركيا، سارعت جماعة الحوثي الانقلابية إلى الترحيب بهما في صنعاء المختطفة.



دعوة ممن لا يملك لمن لا يستحق.. جاءت بتغريدة من القيادي بتنظيم الحوثي الانقلابي محمد علي الحوثي على تويتر، قائلا: "الإعلاميان معتز ومحمد ناصر، أهلا وسهلا بكما في صنعاء بكامل الحرية في أرضنا، وستجدان بإذن الله كرم الشعب اليمني وحمايته".

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كلمات تجزم بأن الأمن والأمان في اليمن هما فقط للحوثي ومن سار على دربهم، أما بقية البلد الذي يستغيث من هذا السرطان المتغلغل في جسده؛ فجرعة الموت والتجويع والترهيب حاضرة.

وفي الوقت الذي يتحدث فيه القيادي الحوثي عن صنعاء كملاذ آمن لمن يسمون أنفسهم صحفيين ويعملون ضد بلدهم تزدحم سجون ومعتقلات المليشيات الموالية لإيران -وكذلك المعتقلات السرية للإخوان- بآلاف الصحفيين والنشطاء وأصحاب الرأي، وكل من يعارض جرائم وانتهاكات الانقلابيين.

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لطالما كانت أهداف وأطماع الحوثيين والإخوان يشكلان جناحي مشروع يتعارض مع مشروع الدولة الوطنية اليمنية كجزء من محيطها العربي والقومي.