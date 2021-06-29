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ارتفاع قتلى الضربات الأمريكية لـ9 أشخاص من "الحشد الشعبي"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة قتلى القصف الأمريكي على مواقع قرب الحدود السورية العراقية إلى 9 أشخاص.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن 9 عناصر من مليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران قتلوا في القصف الأمريكي لمواقعهم بريف البوكمال شرقي الفرات.

ولا يزال هناك 4 جرحى بعضهم في حالات خطرة، مما قد يرشح ارتفاع حصيلة القتلى أيضاً.

وفيما يدور الحديث  عن سقوط ضحايا مدنيين بالقصف، أكد السيناتور مارك وارنر، رئيس اللجنة الاستخباراتية التابعة للكونجرس الأمريكي عدم وقوع ضحايا مدنيين.

وكان الاستهداف الأمريكي تسبب أيضاً بتدمير مستودع للذخيرة والسلاح بالإضافة لتدمير نقطة عسكرية أخرى للميليشيات. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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