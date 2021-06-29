"رويترز": قوات إريترية انسحبت من بلدة بإقليم تجراي الإثيوبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وكالة "رويترز" أن القوات الإريترية لم تعد موجودة في بلدة "شاير" بإقليم تجراي الإثيوبي بعد أيام من مكاسب حققتها جبهة تحرير تجراي.

ونقلت الوكالة، الثلاثاء، عن شاهد، لم تسمه، أن الجنود الإريتريين لم يروا منذ ليل الإثنين، فيما أشار ساكن آخر إلى وجود تحرك كبير للقوات الإريترية خارج شاير باتجاه بلدة في الشمال.

وحتى الساعة 10:00ت.غ لم تعلق إثيوبيا ولا إريتريا على ما ذكرته رويترز.

ومساء الإثنين، أعلنت جبهة تحرير تجراي السيطرة على عاصمة إقليم تجراي الواقع شمال إثيوبيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت "جبهة تحرير تجراي" في بيان: "سيطرنا على عاصمة الإقليم".

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء الإثنين، موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية لجبهة تحرير تجراي وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي"، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي مارس/آذار الماضي، قال آبي أحمد إن عبور الجيش الإريتري إلى داخل أراضينا كان لتأمين حدودهم عقب خيانة وتمرد "جبهة تحرير تجراي".

وأوضح آبي أحمد، خلال كلمة أمام البرلمان، أن الجيش الإثيوبي عقب الخيانة التي ارتكبتها في حقه قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي انسحب إلى إريتريا، وترك الحدود خالية، وهذا دفع القوات الإريترية بالدخول إلى الأراضي الإثيوبية لتأمين حدودهم، خاصة بعد أن أطلقت الجبهة عدة صواريخ باتجاه العاصمة أسمرة.