الحكومة الإثيوبية تعلن قبولها وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الحكومة الاتحادية الإثيوبية عن قبولها طلب وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أفادت بأن قوات المتمردين دخلت عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي.

ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إن مقاتلين موالين لـ"قوات دفاع تيغراي" المنشقة دخلوا مدينة ميكيلي بعد ظهر اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكام تيغراي السابقين إن مدينة ميكيلي "صارت تحت سيطرتنا"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وكانت الإدارة المؤقتة في منطقة تيغراي طلبت من الحكومة الفيدرالية وقف إطلاق النار للسماح بإيصال المساعدات بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من الحرب.

واندلع القتال في تيغري أوائل نوفمبر المنصرم بعد أن أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالتوغل في المنطقة الشمالية ردا على هجوم على قاعدة للجيش الاتحادي.