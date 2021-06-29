جبهة تحرير تيجراي تدخل عاصمة الإقليم في إثيوبيا بعد فرار قوات آبي أحمد.. واحتفالات شعبية في الشوارع

الشارقة - اميمة ياسر -

دخل مسلحو جبهة تحرير تيجراي عاصمة الإقليم، اليوم الاثنين، بعد فرار قوات الحكومة التابعة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وقالت جبهة تحرير تيجراي، في بيان لها نقلته قناة "العربية" الإخبارية،: "سيطرنا على عاصمة الإقليم وتم طرد قوات أحمد".

وأفادت القناة الإخبارية بأن حكومة إثيوبيا دعت لوقف إطلاق نار بعد سقوط عاصمة تيجراي.

وذكرت وسائل إعلامية أن مقاتلوا جبهة تحرير تيجراي دخلوا عاصمة المنطقة وسط احتفالات في الشوارع.

وبحسب وسائل إعلام رسمية، أعلنت إثيوبيا وقف إطلاق النار "من جانب واحد" في تيجراي.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية "موافقتها على عرض لوقف إطلاق النار من الإدارة المؤقتة في إقليم تيجراي!".