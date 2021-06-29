شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل مهنئا الرئيس السيسى بثورة 30 يونيو: نقطة تحول فى مسار الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بثورة 30 يونيو، قائلا: "كانت وبحق نقطة تحول فى مسار الوطن فحولت مصيره من الجهل والعمالة ووجهته إلى العلم والوحدة بالوطنية تحت قيادة وطنية مؤمنة بربها وواثق من بشعبها، تهنئة مستحقة للرئيس السيسى بهذه الثورة المجيدة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى تشهد رد الوزير على نحو 31 أداه رقابية تم توجيها له من النواب عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها، مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال، وتهالك مبانى المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.

وتناولت أيضًا طلبات الإحاطة موضوعات تتعلق بتأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء، مما يتسبب فى ضياع حقوق المواطنين، وما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية.

وتضمنت طلبات الإحاطة، ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة له.