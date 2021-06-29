شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يكشف لـ"النواب" أسباب تأخر إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار عمر مراون، وزير العدل، أسباب توقف إجراءات مسابقة وزارة العدل للتعيين فى الشهر العقارى، موضحا، أنه سبق الإعلان عن مسابقة للتعيين فى مكاتب الشهر العقارى عام 2016 وتقدم بالفعل عدد من الشباب فى المسابقة، إلا أنها الغيت بحكم القضاء الإدارى، ثم أعيد الإعلان عنها مرة ثانية، ولكن لم تستكمل الإجراءات لذلك الإعلان، نظرا لتوقف أى تعيينات فى جميع الجهات الحكومية بالدولة، ليس وزارة العدل فقط، وذلك بسبب وجود تكدس كبير فى عدد الموظفين بالجهاز الادارى للدولة فهو أضعاف أكبر مما تحتاج إليه هذه الجهات.

جاء ذلك خلال تعقيب وزير العدل بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من أعضاء مجلس النواب، بشأن مشكلات الشهر العقارى وعدم استكمال إجراءات مسابقة التعيين فى الشهر العقارى.

وأضاف وزير العدل، عند فتح الباب للتعيين بمكاتب الشهر العقارى، ستكون الأولوية لمن اشترك فى مسابقة 2016 ولكل من يستوفى الشروط المطلوبة.

وتابع: لدينا عجز فى عدد الموظفين، و طلبنا نقل عدد من الموظفين من الوزارات إلى الشهر العقارى، وبالفعل تمت الموافقة على نقل 102 ألف موظف، وتم إنهاء إجراءت نقل عدد 976 ألف موظف حتى الآن، وهم يباشرون عملهم حاليا بالشهر العقارى، وهو الأمر الذى سيساعد فى انجاز المعاملات والخدمات بمكاتب الشهر العقارى والتقليل من الزحام.