شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مائدة مستديرة لمناقشة دور الإعلام فى التوعية والدفع بتمكين النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة مائدة مستديرة تحت عنوان "دور الإعلام في التوعية والدفع بتمكين النساء والفتيات" وخلال المائدة يتم مناقشة الوضع الراهن للنساء في مصر وتمكينهم في شتى الوظائف وكذلك مدى تمتعهن بالحقوق داخل المجتمع.

تأتى الجلسة الأولى من المائدة المستدرية لتناقش رأي الإعلاميين في الوضع الراهن لتمكين النساء والفتيات وهل هناك فجوة بين الواقع والمأمول؟ (انطلاقا من دورهم الراصد للواقع والناقل لصوت المجتمع، تستهدف هذه الجلسة عرض المتحدثين من الإعلاميين لرأيهم في الوضع الراهن لتمكين النساء والفتيات "المنجزات والمعوقات" وعن الدور التشريعي والمؤسسي اللازم لضمان التمكين ويشاركهم الحديث للتعقيب عدد من المختصين وصناع القرار).

ويدير الجلسة ، تامر عزالدين مراسل قناة فرانس 24 ويتحدث فيها كل من عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ ومحمد الهواري مدير تحرير المصري اليوم والاعلامية دينا عصمت والي ونيفين عبيد باحثة بقضايا التنمية والنوع الاجتماعي وكذلك مها السعيد رئيس قسم آداب انجليزي جامعة القاهرة.

أما الجلسة الثانية فيديرها محمد سعد محفوظ مستشار رئيس تحرير الأهرام ويحاضر فيها كل من أمل حمادة مدير وحدات دراسات المرأة بكليلة الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والكاتبة الصحفية حنان شومان وعدد من الإعلاميين منهم خليل العوامى وعلاء الغطريقى ومحمد فتحى يونس ومنى سلمان.