شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يطالبون وزير العدل بتطوير مكاتب الشهر العقارى وزيادة عدد الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة 31 أداة رقابية، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال، موجهة لوزير العدل المستشار عمر مروان، مطالبات نيابية بالعمل على تطوير مكاتب الشهر العقاري، فضلا عن الكشف عن نتائج مسابقة وزارة العدل التي أجريت عام 2016.

وأكد النائب محمود أبو الخير، عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا بمحافظة سوهاج، الحاجة إلى تطوير مكاتب الشهر العقارى، لاسيما والخدمة المميزة التى تقدمها للمواطنين، لافتاً إلى أن المركز لديه بحاجة إلى فتح مكتب آخر، لاسيما وأن الموجود حاليا لا تتعدى مساحته 100 متر ويخدم 600 ألف نسمة.

أيضًا تسأل النائب حسن المير، عن موعد الانتهاء من ميكنة وتطوير الشهر العقاري والتوثيق وربطها علي خط واحد منعا للازدحامات، مقترحا إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل جميع طلبات المواطنين، قائلاً: "أحيانا يحدث سباب بين المواطنين وكذا المواطن والموظف لاسيما بسبب الازدحام".

وشدد النائب صابر عبد الحكيم، عضو مجلس النواب، كذلك على أهمية تطوير مكاتب الشهر والتوثيق وتزويدهم بالموظفين، قائلاً: "المواطن يعاني في عمل التوكيل بسبب نقص الموظفين، رغم الخدمات الهامة التي تقدمها، لكن للأسف هناك مكاتب يطلق عليها نموذجي ولا تمت بصله للنموذجية".

في المقابل وجه البرلماني الشكر لوزير العدل المستشار عمر مروان، لاسيما بعد إدراج محكمة ملاوي في موازنة العام المالي الجديد 2021/2022، مطالبا بسرعة تنفيذها.

وانتقدت النائبة نانسي بطرس، ضعف عدد الموظفين، بقولها: "مش عاوزين ندفن رؤسنا في الرمال ولابد من تحديد المرض حتي نعرف كيفية العلاج".

وطالبت النائبة بصرف البدل النقدي لموظفي الشهر العقاري، قائلة: "لا يليق أن تعامل وزارة العدل موظفيها والعاملين بها ممن خرجوا للمعاش بهذا الأسلوب، فحتي الآن من خرجوا علي المعاش من عام تقربيا لم يصرفوا مستحقاتهم المالية طرف الوزارة"، كما طالبت النائبة بصرف بدل الإثابة لموظفي الشهر العقاري، وتعجبت النائبة من طلب وزارة العدل لمخصصات مالية إضافية، في حين أن الأرقام تثبت أن لديها فائض من الموازنة السابقة.

وشددت النائبة راوية مختار، على أهمية الإعلام عن نتيجة المسابقة التى أجريت عام 2016، لاسيما وأنه تقدم لها شباب ذوى كفاءة عالية، مشددة على أهمية الالتزام بالشفافية حتى لا تفقد الحكومة الشفافية، وهو أيضًَا ما أكد عليه النائب محمد السيد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية الذى شدد علي أهمية إعلان نتيجة مسابقة 2016 مراعاة للشفافية فضلا عن تطوير مكاتب الشهر العقاري، مطالبا بنزول لجان ترصد الواقع وتنظر في مستوي الخدمة.