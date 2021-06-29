إحباط ترويج 200 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، المسئول عن مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته (199٫600 قطعة مستلزمات طبية – 250 لتر كحول – 20 عبوة تحاليل وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

كما أمكن ضبط صاحب مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته (40٫144 قطعة مستلزمات طبية "جوانتي– بودرة أسنان – كمامات – حشو أسنان"- 60 لتر كحول – 120 عبوة كلور وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.