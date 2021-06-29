مصر / إعدام 9 مُدانين في قضايا جنائيّة بينهم سيّدة

اسماعيل عبد الحي - أعدمت مصلحة السجون المصرية صباح اليوم الأحد، 9 مدانين في قضايا جنائية بينهم سيدة، بسجن إستئناف القاهرة، ونقلت الجثث إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمها لأسرهم لدفنها

وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحضور قيادات سجن إستئناف القاهرة وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وأحد المشايخ.

وأفادت صحيفة "الوطن" المصرية نقلا عن مصادر، بأن "المنفذ بحقهم أحكام الإعدام مدانين في قضايا قتل وسرقة"، مشيرة إلى أنه "بعد الإنتهاء من تنفيذ أحكام الإعدام، جرى إستخراج تصاريح دفن لهم من مكتب صحة الدرب الأحمر، حيث يتبع سجن إستئناف القاهرة مكتب صحة الدرب الأحمر".

وكشفت المصادر لـ"الوطن" أن "أسر المنفذ بحقهم الإعدام أخطروا من قبل السجون بأنه حال رفض أي أسرة إستلام الجثة الخاصة بها، ستتولى الدولة دفنها على نفقتها".

المصدر: "الوطن"