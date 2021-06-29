الصحة العالمية حول سلالة "دلتا+" المتحورة من كورونا: الوضع مقلق

اسماعيل عبد الحي - أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع المتعلق بسلالة "دلتا+" لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" مقلق، داعية لبذل كل الجهود الممكنة لمكافحتها.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، خلال مشاركة في برنامج "سولوفيوف لايف" عبر "يوتيوب"، اليوم السبت، إن هذه السلالة تصيب عددا كبيرا جدا من الخلايا، مضيفة أن الشخص المصاب بها قد ينقل الفيروس إلى عدد أكبر من الأشخاص وبشكل أسرع مما يحدث ذلك عند الإصابة بالنسخ السابقة.

وشددت فوينوفيتش هذا السياق على أن "الأوضاع مقلقة"، مردفة: "حاليا لا نرى ذروة، الفيروس يكتسب السرعة... علينا الرد الآن".

وأوضحت أن التصدي للسلالة الجديدة يتطلب الالتزام بالتلقيح ونظام ارتداء الكمامات، مؤكدا: "يجب الآن بذل قصارى الجهود خلال وفت قصير، وإلا فعننا سنواجه إغلاقا عاما".

وتعتبر "دلتا+" نسخة من سلالة "دلتا" المستجدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" وتم اكتشافها لأول مرة في الهند.

وتعد هذه السلالة، حسب منظمة الصحة العالمية، أكثر انتقالا بمرتين على الأقل، كما أنها تزيد من مخاطر سير حالة المرض بشكل صعب عند الإصابة بها.