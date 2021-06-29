هذا عدد جرعات لقاحات "كورونا" المقدمة في العالم!

ابوظبي - سيف اليزيد - أعطت السلطات أكثر من ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، اليوم الثلاثاء.

وفيما أعطي المليار الأول خلال 20 أسبوعاً على بدء حملات التلقيح الواسعة في ديسمبر والمليار الثاني خلال ستة أسابيع، استغرق إتمام المليار الثالث أقل من أربعة أسابيع. و40 بالمئة من الرقم الإجمالي (1,2 مليار) اُعطي في الصين، تليها الهند (329 مليوناً) والولايات المتحدة (324 مليوناً). لكن قياساً بعدد السكان في الدول التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة.

وتقترب هذه الدول من تجاوز نسبة 60 بالمئة من السكان الذين تلقوا اللقاح بالكامل. وتأتي بعد تلك الدول: تشيلي (118 جرعة لكل 100 شخص) والمملكة المتحدة (113) ومنغوليا (111) وأوروغواي (110) والمجر (107) وقطر (107) والولايات المتحدة (98).

وهذه الدول لقحت بالكامل نصف عدد سكانها (بين 46 بالمئة و54 بالمئة). وأعطى الاتحاد الأوروبي 357 مليون جرعة لقاح لـ50 بالمئة من سكانه. وقرابة 32 بالمئة من سكان الكتلة تلقوا اللقاح بالكامل. وتتقدم مالطا، أصغر دول الاتحاد بأشواط بقية الدول الأوروبية مع تطعيم كامل لأكثر من 70 بالمئة من سكانها.

وأعطت الدول الأكثر كثافة سكانية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ثلث عدد مواطنيها اللقاح بالكامل. وفيما بدأت غالبية الدول الفقيرة حملات التلقيح بفضل آليات كوفاكس (منظمة الصحة العالمية ومنصة غافي وائتلاف سيبي) فإن عمليات التطعيم لا تزال تشهد تفاوتات شديدة، والدول «ذات الدخل المرتفع» (وفق البنك الدولي) أعطت ما معدله 79 جرعة لقاح لكل 100 شخص، مقارنة بجرعة واحدة في الدول «منخفضة الدخل».

وثمة خمس دول لم تبدأ التلقيح بعد، هي كوريا الشمالية وهايتي وإريتريا وتنزانيا وبوروندي. ورغم الجدل الذي يثيره، فإن لقاح أسترازينيكا/أكسفورد الذي أعطي في 80 بالمئة من الدول والمناطق (171 دولة على الأقل بين 216) هو الأكثر انتشاراً في العالم ويتقدم على اللقاحات الأخرى فايزر/بايونتيك (102 على الأقل، 47 بالمئة) وسينوفارم وموديرنا (48 دولة على الأقل، 22 بالمئة) وسبوتنيك-في (41 دولة على الأقل، 19 بالمئة) وجونسون آند جونسون (أقل من 31 دولة، 14 بالمئة) وسينوفاك (أقل من 24 دولة، 11 بالمئة).