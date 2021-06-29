"جي 20" في إيطاليا تناقش مكافحة جائحة كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول مجموعة العشرين " جي 20" اليوم الثلاثاء استراتيجية مكافحة جائحة فيروس كورونا وحماية المناخ و مساعدة أفريقيا، وذلك خلال لقائهم في مدينة ماتيرا بجنوب إيطاليا.

يشار إلى أن مجموعة العشرين تضم الولايات المتحدة الأميركية والصين والهند وروسيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه المباحثات قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في روما بنهاية اكتوبر المقبل.

وقال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس قبل بدء المباحثات إن التركيز سينصب على كيفية مساعدة الاقتصاد العالمي للوقوف على قدمه مجددا بعد أزمة الفيروس ومواجهة التحديات الصحية في المستقبل.

وأضاف" حان الوقت لإعداد هياكل صحية دولية لمواجهة الأزمات الصحية في المستقبل".

وقد وافقت دول مجموعة العشرين بالفعل على مبادئ لتعاون أقوى خلال قمة الصحة العالمية الرقمية في مايو الماضي. ووفقا لذلك، لا يجب أن يكون هناك مزيد من الحظر على الصادرات أو عراقيل في سلاسل الامداد مثلما

حدث أثناء هذه الجائحة.