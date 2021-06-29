القبض على رجل أعمال مصري لتورطه بقضية التنقيب عن الآثار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

قضية التنقيب غير القانوني عن الاثار في مصر تتفاعل، وقد قبضت الأجهزة الأمنية المصرية على رجل الأعمال، حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعد أن كشفت التحقيقات علاقته بالقضية.

كشفت تحقيقات السلطات المصرية مع النائب البرلماني السابق، علاء حسانين، الشهير بنائب “الجن والعفاريت”، أن رجل الأعمال، حسن راتب، متهم بتمويل علاء حسانين ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار، حيث أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، السبت الماضي، قرارا يقضي بتجديد حبس حسانين وثلاثة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار.

من جانبها، وجهت النيابة العامة المصرية رجال المباحث، بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، وذلك لعرض القطع المضبوطة، إذ كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ضبطت علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة، وذلك بحسب RT