ارتفاع حصيلة قتلى القصف الأمريكي على مواقع قرب الحدود السورية العراقية إلى 9 أشخاص

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

ارتفعت حصيلة قتلى القصف الأمريكي على مواقع قرب الحدود السورية العراقية إلى 9 أشخاص.



وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن 9 عناصر من مليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران قتلوا في القصف الأمريكي لمواقعهم بريف البوكمال شرقي الفرات.

ولا يزال هناك 4 جرحى بعضهم في حالات خطرة، مما قد يرشح ارتفاع حصيلة القتلى أيضاً.

وفيما يدور الحديث عن سقوط ضحايا مدنيين بالقصف، أكد السيناتور مارك وارنر، رئيس اللجنة الاستخباراتية التابعة للكونجرس الأمريكي عدم وقوع ضحايا مدنيين.

وكان الاستهداف الأمريكي تسبب أيضاً بتدمير مستودع للذخيرة والسلاح بالإضافة لتدمير نقطة عسكرية أخرى للميليشيات.