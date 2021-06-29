بالأرقام.. روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

أعلنت الحكومة الروسية، الثلاثاء، تسجيل 652 وفاة جراء كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في أعلى حصيلة تسجل بالبلاد منذ تفشي الوباء.



وسجّل عدد قياسي للوفيات اليومية جرّاء كوفيد-19 بلغ 119 حالة في مدينة سان بطرسبرج التي تستضيف الدور ربع النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم الجمعة.

ويأتي ذلك في وقت تحاول روسيا السيطرة على ارتفاع في عدد الإصابات تسبب به تفشي المتحور "دلتا" الأكثر عدوى.