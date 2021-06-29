مصر تؤكد التزامها الكامل بدعم الجهود المشتركة للتحالف الدولي ضد داعش

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى ضرورة تدعيم الجهود المشتركة للدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش للقضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم داعش الارهابي مؤكدا أن تنظيم داعش لايزال يمثل خطرا حقيقيا على الرغم مما تم تحقيقه من نجاح على صعيد تحرير مناطق واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم الارهابي في العراق وسوريا.



وشدد شكري في كلمته خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما بهدف بحث الجهود المشتركة للدول الأعضاء على التزام مصر الكامل بدعم جهود التحالف من خلال تبنيها مقاربة شاملة لمكافحة الارهاب لا تستند فقط إلى البعد الأمني بل تأخذ بعين الاعتبار أيضا الأبعاد الفكرية من خلال إصلاح وتحديث الخطاب الديني وتفكيك الخطاب المغلوط الذي تستند إليه العناصر الارهابية، منوها في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف في دحض التفسيرات المغلوطة للنصوص الدينية وتفسيرها على النحو الذي يتماشى مع التعاليم الإسلامية السليمة.

و أعرب شكري عن قلق مصر من تزايد نشاط المجموعات التابعة لتنظيم داعش في بعض المناطق بالقارة الأفريقية، مشددا على أن مصر ملتزمة في هذا الصدد بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب.