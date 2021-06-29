دول الاتحاد الأوروبي تعتمد "الشهادة الصحية الرقمية" لكورونا لسهولة التنقل وإحياء السياحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قررت دول الاتحاد الأوروبي، البدء من، يوم الخميس، اعتماد "الشهادة الصحية الرقمية الأوروبية" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من اجل تسهيل التنقل وإحياء السياحة داخل الاتحاد خلال صيف هذا العام 2021م.



واوضحت دول الاتحاد، ان الشهادة الرقمية مجانية ومعترف بها في الدول الـ 27 من دول الأعضاء في الاتحاد إضافة إلى سويسرا وليشتنشتاين وآيسلندا والنرويج..مشيرة الى ان الشهادة ستطبق في ثلاث حالات ، تثبت أن شخصاً تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا أو أنه خضع لفحص سلبي أو لديه المناعة بعدما أصيب بالمرض..لافتة الى ان الشخص المحصن بعد الإصابة، عليه أن يقدم فحصاً تقليديا ًإيجابياً يظهر أنه أصيب سابقاً والحد الأقصى لمدة صلاحية هذا الفحص هو 180 يوماً.

ونوهت دول الاتحاد، الى انه يمكن للمسافرين دخول موقع "ري أوبن آي يو" الذي يعرض الشروط المعتمدة في مختلف الدول الأوروبية.

ويجري الاتحاد الأوروبي مباحثات مع عدد من الدول الأخرى بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة من أجل اعتراف متبادل بهذه الشهادة.