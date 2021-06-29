شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ المصرىين بثورة 30 يونيو: استعدنا مصر ممن أرادوا اختطافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، التهئنة لشعب مصر العظيم وقيادته الحكيمة بحلول ذكرى الثورة العظيمة الفريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بسلميتها وكثافة المشاركة فيها.

وقال "جبالى" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، "تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصرى ومصرية، ذكرى الثلاثين من يونيه التي استعدنا فيها مصر ممن أرادوا اختطاف هويتها، حيث خرجت الملايين تتقدمهم عظيمات مصر وشبابها وشيوخها، محطمين القيود ومتخطين السدود، يستظلون بعلم الوطن في حماية جيش الشعب وشرطته، ليضعوا نهاية لعام حالك السواد"

وتابع قائلا" في الثلاثين من يونيه تصدت الملايين لجنوح رئيس وجماعته، أرادوا الهيمنة على مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى، خرجت الملايين لتصحيح المسار وإسقاط الأقنعة، لتبدأ مصر صفحة جديدة يرتقى فيها شعبها أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وأضاف رئيس مجلس النواب: "بفيض من مشاعر الفخر والإعزاز نقول لفخامة الرئيس الذى ناداه الشعب فلبى النداء، لقد حميتم مصر من الفتن وحافظتم على تماسك نسيجها، فلم يستطع أحد النيل من متانته، فالسبع سنوات التي مرت منذ أن أودعكم الشعب أمانته - رغم قصرها - حفلت بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة تليق بمكانة وتاريخ مصر، وهى ظاهرة جلية يساندها الواقع ويقوم على كل منها شاهد ودليل، لتعود مصر إلى الحياة".

واختتم كلمته قائلا ، :"اسمحوا لى أن أتقدم باسمكم وباسمى بخالص التهنئة القلبية لشعب مصر العظيم وقيادته الحكيمة بحلول ذكرى الثورة العظيمة الفريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بسلميتها وكثافة المشاركة فيها".