تعرف على الشرط الجديد الذي فرضته السعودية لمن صدرت لهم تصاريح الحج هذا العام

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن شرط جديد لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج هذا العام.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن وزارة الحج والعمرة تأكيدها على ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس "كورونا"، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج 1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق".

​يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت يوم الجمعه الماضي، أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج هذ االعام، مؤكدة وصول رسالة نصية لكل المرشحين على هواتفهم، لافتة إلى أن الحجز وشراء الباقات بدأ الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت المملكة.

وكانت الوزارة قد أغلقت مساء الأربعاء الماضي باب التسجيل في المسار الإلكتروني الذي استقبل بحسب ما أعلنته أكثر من 540 ألف طلب من المواطنين والمقيمين.

في تفصيلات هذا العدد سجل الذكور منه نسبة 59%، أما الإناث فسجلن 41%، في حين كانت أكبر فئة عمرية هي الواقعة بين الـ31 والـ40 عاماً، حيث بلغت نسبتهم 38%، بينما كانت فئة ما فوق الـ 60 عاماً هي الأقل، حيث سجلت 2%.

وقد اتخذت السلطات السعودية قرارات بقصر حج هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، محددة العدد بـ60 ألفا، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.