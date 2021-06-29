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دولة ‎الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في إقليم تجراي في إثيوبيا

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محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

رحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار بإقليم تجراي في إثيوبيا، مؤكدة أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في البلاد.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - أن هذا القرار يعد خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الإثيوبي في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في السلام والازدهار.

 

وأشارت إلى أن الحوار البناء وضمن إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون والدستور هو الطريق الوحيد لإحلال السلام الدائم وعودة الاستقرار إلى البلاد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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