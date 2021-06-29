شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. ضبط رجل يقود سيارته منذ 34 عاما دون رخصة قيادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتشفت الشرطة الألمانية رجلا تمكن من قيادة سيارته على مدار 34 عاما، دون رخصة قيادة.

وأوضحت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء أنها قامت بتفتيش الرجل الذي تجاوز حدود السرعة، لتكتشف أنه لا يملك رخصة قيادة سارية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأضافت الشرطة أن الرجل 69 عاما فقد رخصة القيادة في عام 1987، ومنذ ذلك الحين يقود السيارة دون رخصة.

وبعد تفتيش الرجل في مدينة شتامباخ بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، في 16 يونيو الجاري، تم إقامة دعوى ضده بتهمة القيادة بدون رخصة