وزير الخارجية الإسرائيلي عقب وصوله إلى الإمارات: نصنع التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عقب وصوله إلى الإمارات، الثلاثاء، أن البلدين يصنعان التاريخ معا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي الذي يقوم بأول زيارة خارجية له: "نصنع التاريخ وشكرا على الترحيب الحار".

وأضاف لابيد: "فخور بتمثيل بلادي في أول زيارة رسمية إلى الإمارات".





وفي وقت سابق، نشر لابيد على تويتر صورة له وهو على متن الطائرة واصفا الزيارة بأنها "تاريخية".

كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قالت في بيان تلقته ”الخليج 365”: "غادر وزير الخارجية يائير لابيد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة تاريخية رسمية له".

وأضافت: "سيصل الوفد، الذي يضم مسؤولين في وزارة الخارجية برئاسة المدير العام ألون أوشبيز، إلى أبوظبي ظهرا تقريبا وسيجري حفل استقبال رسمي".

وأول أمس، قال لابيد: "إنني أتطلع إلى العمل معكم لتوسيع دائرة السلام في منطقتنا. هذه هي أفضل طريقة لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط".





والأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل أن وزير خارجيتها "سيقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، أن لابيد "سيفتتح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي وكذلك القنصلية العامة لإسرائيل في دبي".

ووقعت الإمارات وإسرائيل على اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.